Adélia har fortsatt ikke blitt holdt av besteforeldrene sine. Moren til Hanna Sophie lå 17 timer alene på sykehuset før far fikk komme inn. Barselgrupper og sosiale samlinger er avlyst.

Noen ble unnfanget på hjemmekontor. Flere har fortsatt ikke møtt besteforeldrene sine. Nå er forskerne spent på om pandemien har ført til flere fødsler.

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Én dag vil kanskje Adélia (3 måneder) spørre hvorfor de første babybildene bare er av henne, mamma og pappa.

– Da må vi forklare at hun ble født på en tid der det ikke var anbefalt å ha besøk hjemme, og at det var for kaldt i flere uker den vinteren til at man kunne gå ut med en nyfødt baby, sier mamma Ida Courteille.

Adélia ble født på Ullevål sykehus på den aller første dagen i 2021. Siden har den lille familien stort sett holdt seg inne, hjemme på Lambertseter.

Så langt har Adelia bare møtt tante og mormor én gang, med munnbind og 2 meters avstand.

– Vi har lurt på om det normale for henne vil bli å se mennesker bak munnbind som ikke klemmer hverandre, og som er redde for å komme for nær hverandre.