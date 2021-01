– Hvorfor skal jeg dra til den kirkegården? Den er full av tapere

Donald Trump fikk mennesker verden over til å måpe. Klype seg i armen. Nekte å tro hva de hørte, så og leste. Gjennom fire lange år.

«Et angrep på demokratiet» ble det kalt da Trump-supportere tok seg inn i den amerikanske kongressbygningen onsdag 6. januar. Statuen av president Ford som står i rotunden, ble utstyrt med caps og flagg. Miguel Juarez Lugo / ZUMA Wire

Skrytetalene, fornærmelsene, avskjedigelsene, mageplaskene og sensasjonene var så hyppige og bisarre at det begynte å bli for mye. Mange orket lenger hverken å la seg sjokkere eller overraske av Donald Trump – inntil den avsluttende megaskandalen da Trump-tilhengerne stormet kongressbygningen for åpent kamera.

Hvordan startet det? Og hvordan kunne det gå som det gjorde? Her er ti av de mest bemerkelsesverdige Trump-trampene på veien til en trist sorti.