Finn E. Våga Fortau-kokken deler sin bahn mi-oppskrift De franske koloniherrene satte sitt preg på matkulturen i Vietnam. Et av de mest kjente eksemplene er banh mi – en populær gatemat-rett som reflekterer begge lands kulinariske tradisjoner.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Banh mi serverte jeg for første gang på en pop up vi hadde på Øst, før vi åpnet Fortou. På den tiden var den ganske ukjent i Norge, men pop up-en ble en suksess, sier Arnt Skjerve, som driver det populære take away-stedet i Østre bydel i Stavanger.

Men 31. januar hadde den populære banh mien sin foreløpig siste dag på Fortous meny. Menyen endres med jevne mellomrom, og noen ganger må gamle travere vike plassen for Skjerves nye kreasjoner.