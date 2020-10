De sitter bak tunge dører og holder en lav profil. Men den nye sjefen Nicolai Tangen ønsker mer åpenhet. A-magasinet fikk bli med inn på et sjeldent møte med de ansatte. På innsiden av Oljefondet: Slik er det å jobbe for Norges pengebinge

Nicolai Tangen ofret livsverket. Andre gir avkall på søvn og fritid.

De sitter blant messing og marmor. I Norges Bank-komplekset, som dekker et helt kvartal i Oslo sentrum. Hvis de da ikke befinner seg på et av de fire utekontorene i London, New York, Singapore eller Shanghai.

Totalt teller de 540 sjeler, fordelt på 38 nasjonaliteter. De kler seg i dress og drakt og har engelsk som arbeidsspråk. Mange har imponerende CV-er og jobber hardt.

Første september overtok Nicolai Tangen som deres nye sjef. Den første arbeidsdagen beskriver han som første skoledag. Han forteller om følelsen av å gå inn i en kantine der du ikke kjenner en eneste person.

– Det er en helt vidunderlig frykt å ta og føle på. Jeg tror det er altfor få som setter seg i den typen utfordrende situasjon, sier han.

Etter en sommer i tørketrommelen trodde mange han ville trekke seg. I stedet ga Tangen til slutt bort sin eierandel i selskapet han hadde brukt store deler av livet på å bygge opp. Hva er det som lokker så enormt med å jobbe for Oljefondet?

A-magasinet har sluppet inn gjennom myntinnkastet i sparegrisen. Nedenfor møter du noen av dem som passer på sparepengene våre. Inkludert Tangen, som er i full gang med å sette sitt preg på fondet.