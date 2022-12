Gutten i leiligheten

Midt i et ressurssterkt nabolag i Bergen finner politi og barnevern en avmagret tenåring i for små klær. Han har ikke vært hos lege siden han var baby, og han har aldri gått på skole. Hvordan kunne han gå under radaren til et helt samfunn?

Ingunn Røren

Linda Hilland

Marita Ramsvik

Trond J. Strøm

Et hyl skjærer gjennom etasjene. Balkongdøren smelles igjen så det dirrer i huset.

«Nå er det verre enn vanlig der nede», tenker naboen.

Dunkingen og kranglingen fra leiligheten under går gjennom takplater og isolasjon og trenger inn i hans leilighet.

En annen nabo gjør det sameiet har gjort mange ganger de siste månedene: ringer barnevernsvakten.

Han har ingen forhåpninger om at det skal føre til noe. I ett år og tre måneder har de kontaktet barnevernet. Sendt e-poster til sosialtjenesten og Statsforvalteren og ringt politiet.

«Hele familien holder seg innendørs, barna fremstår bleke, tynne, faktisk underernært og gjemmer seg (...) hvis de ser oss», skriver de.

Yngstemann, «Mathias», har ingen av dem sett på flere måneder.