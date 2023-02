Vinkar­tongene du trygt kan velge til vinter­ferien

Om en uke drar mange av oss til fjells på vinterferie. Om du ønsker lett oppakning er kanskje kartongvin på handlelisten. Her er fire gode kjøp.

Kine Hult Journalist

Målt ut fra befolkningsstørrelsen, er det antakelig ingen som drikker med kartongvin enn nordmenn og svensker. Det praktiske trelitersformatet utgjør en betydelig andel av Vinmonopolets totalsalg, og en kvalifisert gjetning tilsier at mange kjøper den samme vinen igjen og igjen.

Det som er viktig å huske på når du kjøper kartongvin, er at det ikke bør være for lenge siden den ble tappet. Formatet gjør at den holder seg fersk i kortere tid enn vin som tappes på flaske, så du gjør lurt i å velge en vin som ble tappet for ikke mer enn et halvt år siden. Spør de ansatte på polet hvis du sliter med å finne datostemplingen. Merk også at datostemplingen ikke er det samme som vinens årgang, som derimot forteller oss hvilket år druene ble høstet.