Norske kvinner er lei av at helse­proble­mene deres er tabu: – Står puppene mine i veien for forsk­ning? Denne våren er både politikere, bloggere og kjendiser opptatt av kvinnehelse. 1,6 millionerklubben har vært det i ti år.

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

I mange år var Birgit Vestheim tungpustet og fikk akutt åndenød ved den minste anstrengelse. Legene mente det skyldtes astma og ga henne medisin for det. Først etter flere år ble det oppdaget at Gerd Kjos’ mor faktisk var hjertesyk og trengte operasjon.

Men først da Gerd Kjos møtte den svenske nattklubbdronningen Alexandra Charles, skjønte hun at morens erfaring ikke var tilfeldig.

Charles hadde lest mye om at medisinsk forskning og utdanning var basert på mannen som norm, at kvinner og menn har ulike symptomer på samme sykdom, og at det fantes langt mindre forskning på kvinners symptomer på en lang rekke lidelser som ofte rammer dem.

I 1998 grunnla hun derfor 1,6 millionerklubben i 1998, en organisasjon som har som mål å samle inn penger til forskning på kvinnerelaterte lidelser. Klubbens navn spiller på antallet kvinner over 45 år i Sverige. I dag har organisasjonen 34.000 medlemmer, den største kvinneorganisasjonen i vårt naboland.

– Jeg ble sjokkert av det Charles fortalte den gangen. Det hun formidlet, ønsket jeg også å engasjere meg i, sier Gerd Kjos.