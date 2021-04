Jeg er ateist, mannen min er kristenkonservativ. Det begynner å bli et stort problem

Svigerfamilien min er svært kristenkonservativ. For hvert år som går, blir dette vanskeligere å håndtere.

Jeg har vært gift i snart 15 år. For svigerfamilien min er det helt naturlig at bibelen skal følges, blant annet i synet på homofili, motstand mot sex før ekteskapet og avstand fra samboerskap.

Hvordan er det mulig å leve sammen med en person som har disse holdningene, når man selv ikke deler dem?

Langt mellom liv og lære

I starten var jeg nok en smule naiv og tenkte at det ikke ville bli noe problem. Selv om min mann var aktiv i bedehusmiljøet, ringte det ingen bjeller i med tanke på at det kunne bli en utfordring. Men det ble det ganske tidlig. Ikke minst da vi måtte fremskynde bryllupet, i forbindelse med at jeg ble gravid.

At jeg kunne bli gravid utenfor ekteskap, viser jo at min mann ikke følger boken hundre prosent, men han forventet altså en type redningsaksjon i form av fremskyndet bryllup.

Etter hvert som årene har gått, er ulikhetene blitt mer og mer synlige, selv om jeg hele tiden har tenkt at jeg må forsøke å se om det kan gå seg til.

Svigerfamilien ignorerer hennes meninger

Vi har to barn, og målet har vært å bli i ekteskapet. I alle fall til begge barna har flyttet ut. Det blir vanskeligere og vanskeligere med årene. Blant annet knyttet til at svigerforeldrene mine ved flere anledninger har gitt barna våre bibler og kristne bøker, uten å ta hensyn til at jeg ikke har en kristen tilnærming til levesettet mitt.

Jeg prøver å si til dem at dette ikke er greit, noe de velger å ignorere. De tenker vel at det er noe sønnen deres ønsker at de skal gjøre, dermed er det ikke relevant at jeg ikke tror på noen form for høyere makter. Jeg kjenner på en fremmedgjøring overfor mine egne barn, da de etter hvert har forholdt seg til bibelens innhold, og det som faren deres fremholder som riktig levesett.

Jeg føler at jeg mister meg selv, for hvem er jeg i en slik familie?

Svigerfamilien min er veldig opptatt av å vise at de har en kristen tro, i form av fritidsaktiviteter, kors rundt halsen, osv. Jeg har selv vært vitne til at min svigermor talte i tunger, som opplevdes rart og sjokkerende for min del. Min manns tilnærming til dette, er at han ikke ser problemet. Han er ellers flink med barna, men oppdrar dem svært konservativt og tilnærmet identisk med den oppveksten han selv hadde.

Jeg føler at jeg mister meg selv, for hvem er jeg i en slik familie? Jeg er også blitt en dårlig og frustrert mor. Og jeg tenker at jeg ikke er tro mot meg selv, hvis jeg blir værende i dette ekteskapet. Jeg kjenner ingen som står i, eller som har vært i, samme situasjon som meg. Jeg skulle så gjerne være tolerant, men får det ikke til. Er dette noe som kan reddes? Hilsen ekstremt frustrert ateist.

Psykolog Frode Thuen svarer: