Thomas Alsgaard gjorde en tabbe på Tax free. Det forandret livet hans.

Foto: Dan P. Neegaard

Thomas Alsgaard er opptatt av å mestre alt han gjør, til minste detalj. Nå har han vunnet folkets hjerter ved å være en kløne på dansegulvet.

Thomas Alsgaard står i blendende hvit dress og holder rundt sin dansepartner Rikke Lund. I studio sitter publikum som tente lys, og foran TV-skjermene har over 650.000 seere benket seg til lørdagsunderholdning. Noen takter smektende vals strømmer ut over dansegulvet. Paret tar et første steg.

Så tar redselen innersvingen på kavaleren.

– Jeg husker ikke mer. Det svartnet. Jeg aner ikke hvordan jeg kom meg gjennom det.