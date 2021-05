Reak­sjon på psykolog Frode Thuens svar: «Nei, single kvinner er ikke for kravstore»

Finnes det virkelig så få kjæresteemner blant single menn? Forsvinner de så raskt fra markedet, at det bare er de «needy» og «enkle» mennene som er igjen?

Siste uken i april handlet spalten om godt voksne kvinner på kjærestejakt. Innsenderen skrev at hun og venninnene henns sjelden treffer ledige menn som de oppfatter som «kjærestemateriale». Er vi for kresne, lurte hun på?

I mitt svar påpekte jeg at de kanskje omgås et litt skjevt utvalg av menn, og at de kanskje også er for snare med å utelukke menn som ikke umiddelbart lever opp til deres forventninger.

Spalten engasjerte og provoserte, både i sosiale medier og i innboksen min. Her er en av de mange reaksjonene:

Møter «needy» og «enkle» menn

Jeg vil først takke for en flott artikkel. Den fanget interessen min med én gang, da jeg også er en av disse kvinnene som aldri finner en mann jeg føler er kjæresteemne. Jeg bor i Oslo og treffer menn her i byen – ikke menn fra landsbygda uten utdanning. Det jeg føler ikke kom frem i artikkelen, er at det er mange gode menn der ute. Sosiale, snille, interessante menn, som i aller høyeste grad er kjæresteemner. Men de er allerede gift eller har kjæreste.

Single menn, derimot, kan ofte være «needy» og «enkle» og lite selvgående eller selvhjulpne, slik disse kvinnene beskriver. De må liksom «tas litt hånd om». Andre jeg har truffet på «singelmarkedet» er helt annerledes. De kan være direkte slemme og manipulative, og det virker som de har psykopatiske trekk. Jeg blir da sittende igjen å tenke at det ikke er så rart at de ikke får seg kjæreste.

Jeg har tidligere lest artikler om menn som får barn med flere kvinner. På den annen side har jeg også lest at det er mange menn som er ufrivillig single og barnløse – ofte omtalt i media som de «uønskede mennene».

Jeg er heller ikke enig i at vi kvinner er blitt for kravstore.

Jeg er med andre ord uenig med deg i at disse kvinnene bygger sin erfaring på et skjevt utvalg av menn, eller at de har lagt uforholdsmessig stor vekt på enkelte dårlige egenskaper hos menn de møter. Jeg er heller ikke enig i at vi kvinner er blitt for kravstore. Det er ikke kravstort å forvente at menn klarer å lage annet enn fiskeboller, at de kler seg noenlunde pent, eller at de klarer å ordne med for eksempel nettbank og innsending av dokumenter til en etat, eller andre enkle ting som alle mennesker gjør flere ganger i løpet av livet. Dette er ikke å være kravstor.

Det jeg er enig i, er at det kan være kravstort å forvente at menn skal være veldig sosiale, ha mye kontakt med egne venner og ikke sette seg til hjemme i sofaen og belage seg på at kjæresten/samboeren skal stå for det sosiale. Dette er kanskje personlighetstypen til noen menn, og den er det ikke å forvente at de kan gjøre så mye med.

Det jeg ønsker å si med alt dette, er at jeg ikke tror at kvinnene er kravstore. Men det er noe med gruppen ufrivillig single menn, som gjør at de «faller utenfor». De klarer ikke å henge med, by på seg selv og gjøre seg selv litt mer attraktive på singelmarkedet. Og det er ikke kvinners feil.

Psykolog Frode Thuen svarer: