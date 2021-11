Denne kattungen kunne dødd alene. Det gjelder Kompis, Arild, Ronja, Tassen og Rabagast også. Nå bor de i en campinghytte med 20 katter. Noen ble funnet i midtstripen i en vei, andre under en steinrøys. Frivillige Vivian Nikolaisen har berget 170 katter på ett år.

Når Vivian Nikolaisen inviterer folk hjem, serverer hun kaffe og allergipiller.

De dukker opp overalt. En turgåer fant en ensom kattunge mellom tømmerstokkene i en tømmerlunne. Tre små var forlatt på den hvite midtstripen i en vei, et mjau kom opp fra en steinrøys, og tre par poter trippet en dag nedover en låvebro.

– Jo mindre kattungene er, jo flinkere er de til å gjemme seg. Vi har funnet dem på loft, inni låvevegger og under verandaer, sier Vivian Nikolaisen.

Hun er frivillig styreleder i Dyrebeskyttelsen Norge Hedmark, en avdeling som ikke har eget mottakssenter for hjemløse, syke eller omplasserte dyr. Det har ført til at Nikolaisen og de andre frivillige i området inviterer katter, hunder og kaniner inn i sitt hjem. I september 2020 kjøpte hun en egen campinghytte til kattene, som hun kaller Fourt Furorrore. Fur fra engelsk, fourorre (lodden) fra fransk og furore fra norsk. I dag huser den 20 katter i alle aldre.

– Vi må ha litt galgenhumor, for det er jo kaos her. Én gang passet jeg en undulat for en dame, og jeg har aldri vært så redd 14 dager i strekk!