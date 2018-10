«Gullkorn fra Bjerkreim»

Jeg fikk en murstein av ei bok i posten. Det var nesten vemodig. Før i tiden fikk jeg mange bøker i posten. I riktig gamle dager hadde vi noe som het bokklubber. I Den norske bokklubben var alle bøkene like. Ikke innholdet, men designen. Nå er det motsatt. Alle bøkene ser forskjellige ut, men jeg sliter av og til med å se forskjell på innholdet. De handler stort sett om unge, enslige menn som har det vondt, og unge, enslige kvinner som har det verre på grunn av unge, enslige menn og motsatt.

De fleste bøkene blir aldri anmeldt eller sett av et stort publikum, men slike bøker gjør meg ofte nysgjerrig. Går det an å finne gull der alle tror at det kun finnes gråstein? Jeg fikk ei bok i posten. Forfatteren mente jeg burde lese den. Den kommer garantert ikke til å havne på pulten til anmelderne i Aftenbladet. Den kommer heller ikke til å bli lest av noen som bor nord for Søylandskiosken og sør for Bens Kafe.

Jeg tenker selvsagt på boka «Bjerkreim før i tida» av Paul Tengesdal. Den er på 571 sider. Det er selvsagt alt for lite. Forfatteren lover at dette kun er bind 1 i en serie. Jeg hører allerede anmelderne fnyse og si foraktelig - «lokalbok». Det finnes ikke et verre stempel å sette på ei bok. Alt som er lokalt er pr definisjon dårlig. I den grad det er godt, er det kun godt for de som bor der boka handler om. Nå er det jeg som fnyser. Hva er lokalt? Er Hamsun en lokal forfatter fordi han skrev om hjemtraktene i Nordland? Er Prøysen en lokal forfatter fordi han skrev om steinrøysa neri bakken? Er Jo Nesbø en lokal forfatter fordi hans skriver om Restaurant Schrøder i Oslo?

Poenget er at vi alle er lokale. Sentrum og periferi er en fiksjon. Vi bor alle i sentrum av vår egen historie. Derfor åpnet jeg «Bjerkreim før i tida» med stor spenning. Jeg vet at Paul Tengesdal er en luring som ofte har mange gode historier gjemt i en foss av ord. Det er litt som med laksen utenfor stuedøra hans i Bjerkreimselva. Du må jobbe litt for å få napp, men når den først biter, så vet du at det kommer en stim. Derfor føler jeg meg som en gullgraver når jeg åpner permene og setter i gang med å spa unna slagg for å finne gullkornene.

Jeg har sans for de bjerkreims motstand mot å lese kart og statistikk, men heller lar selvfølelsen bestemme hvor passeren settes for sentrum og periferi. La Stavanger tro at de er sentrum, men alle vet at Vikeså ligger midt mellom alt som er viktig.

Derfor er det herlig arrogant når forfatteren plasser Bjerkreim midt i vikingtida på et sted midt mellom Avaldsnes og Hafrsfjord.

«Bjerkreim var på ingen måte et avsidesliggende sted i vikingtiden».

Bygda er ikke nevnt med et ord i sagalitteraturen. Det er heller ikke nevnt en eneste bjerkreimsbu som dro ut i viking. Derfor er det deilig når forfatteren overser slike bagateller og heller slår fast:

«Rimeligvis har også folk fra Bjerkreim vært med på slike tokt.»