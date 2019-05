La oss snakke pent om svenskene, de kan trenge det

Hver gang jeg irriterer meg over svensker, tenker jeg på kong Oscar. Han ville så gjerne være konge over både Norge og Sverige. Vi vet hvordan det gikk. I 1905 heiv vi ham ut og fant oss heller en dansk konge. Oscar ble så sur at han gikk til krig, ikke militært, men hver dag siden 1905 har det vært verbale trefninger mellom nordmann og svensker. Noen av dem helt på grensen.

Jeg tenkte på kong Oscar sist helg. Da stakk svenske journalister hodene opp av skyttergravene og slengte dritt om det norske bidraget i Melodi Grand Prix. Vi holdt oss selvsagt for gode til å skyte tilbake, men jeg må tilstå at svenskene får fram det verste i meg. Utover i finalen ble det slik at vi kunne havne hvor som helst, bare svenskene havnet bak oss. Og det gjorde de. Helt til onsdag. Da klarte svenskene på finurlig vis å få flere poeng enn oss. Årsaken var at de endelig var ferdige med opptellingen. Det tar sin tid når de må telle på fingrene.

All denne hetsen av oss norrbaggar ligger dypt i den svenske folkesjelen og har sine røtter i unionsoppløsningen. Kong Oscar var elendig som konge, men han var god på brisling. Det er derfor vi har beholdt ham som iddis på hermetikkboksene.

Vi bør selvsagt være greie mot svenskene. I dag er de temmet og slått. Det tar seg ikke pent ut å hovere. Vinnere bør være ydmyke. Vi bør derfor ikke ta igjen hver gang de setter inn kanonaden av hets mot Norge. La dem breie seg i spaltene. Det er vi som breier oss i skisporene.

Sverige er fortsatt et spennende land å besøke. Veldig spennende hvis du havner i feil bydel. Men det skal de ha: Hadde det ikke vært for at Sverige lot være å stå opp mot Hitler, hadde vi ikke hatt et land å rømme til under krigen. Derfor er det flott at vi nå kan gi litt tilbake. Sverige mangler 7000 politifolk. Nå tilbyr de kurs til norske politifolk og etterpå fast jobb. Det kurset går trolig ut på å lære dem hvor i Sverige politifolk fortsatt våger seg inn.

Dagens provinsen er ment som en oppfordring til svenske journalistkolleger: Slutt med nedrakkingen av Norge og nordmenn. Vi smiler og ler av det dere skriver, men vi tar aldri igjen. Vi hever oss over den slags barnehagejournalistikk. Svenske journalister skriver alt det stygge om Norge av en eneste grunn - mindreverdighetskompleks. Det er derfor vi har sluttet med svenskevitser. Det er ikke fint å vitse nedover.

Vi vil heller framsnakke Sverige. Hjelpe dem opp på samme nivå som de andre nordiske landene. Fortelle at landet er som en boks med nasjonalretten Surströmming. Inne i boksen gjærer fisken og skaper et voldsomt trykk som får boksen til å bule. Rett før den eksploderer, pynter svenskene festbordet. Noen vil si at det lukter forferdelig av nasjonalretten, men det er nå en gang slik at det kulturelle nivået på en nasjon kan målet via landets kulinariske identitet. Der danskene har herlige frikadeller, kineserne har Peking and, spanjolene har paella og vi har deilig fårikål, mesker altså svenskene seg med gjæret, illeluktende og råtten fisk.