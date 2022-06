Mange drømmer om et eget småbruk. Johanna og Aleksander fant en skjult skatt inne i skogen. De måtte bare hogge ned masse tre. Til gjengjeld fikk de mye ved. Men takhøyden er litt begrenset.

Midt i middagen plinget mobilen. 15 minutter seinere sto samboerne foran et overgrodd hus og en forfallen løe langt inne i skogen.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Under et tre i tunet står en gul og grønn John Deere fra 1978. Bolighuset på gården er hundre år eldre, og traktoren ble kjøpt to dager etter at de vant budkrigen om småbruket.

– Super overtenning, sier Aleksander Brimsø Systad om traktorkjøpet.