Hvem er den mystiske Jan, og hva dukker opp på Kvitsøy nå?

«Aust i øynå» tar gravemaskinene store jafs. Opp av Rogfast-hullet kommer en ny tid. Her går drømmer i oppfyllelse. Bli med på sykkeltur på Kvitsøy.

Hvite skydotter fjonger seg i havet som er et speil. Sykkelen ruller av ferja og østover forbi lubne sauer som beiter og har vunnet kulturlandskapspris for innsatsen. Som gode kvitsøybuer kikker de litt skeptisk på syklisten: Kem e hu si? Ka gjør hu her ute?

Lyden av vikinger

35 minutters ferjetur fra Randaberg ligger Kvitsøy, eller Aumar som øya ble kalt for lenge siden. «Den hjelpende øy», der ferden begynner. Grønne gressbakker sklir ut mellom vulkanske berg som forsvinner i vann. Landskapet har vært slik i tusenvis av år. Øyene, himmelen og havet er så bestandig at folk før oss trer frem som luftspeilinger.