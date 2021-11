Hele historien om Figgjo AS: De ansatte trodde det var slutten – nå kan de ikke levere nok

Figgjo er representert i diamantlosjen til Arsenal, i tunnellosjen til Manchester City og på rundt hundre hoteller og restauranter i England. Bedriften kan igjen presentere nye produkter i utlandet – etter en blytung tid.

Mars 2020. Ledelsen i Figgjo AS tar et av de siste flyene som går ut fra New York. De har besøkt restauranten Il Fiorista på Manhattan. Da de kommer til JFK, forstår de hva som er i ferd med å skje. Flyplassen er nesten folketom. Anne Kristin Rugland Thulin tekster ledergruppen og sier at de må snakkes straks hun er tilbake.

Covid-19 rammer den 79 år gamle porselensfabrikken Figgjo AS som en tsunami. Som administrerende direktør vet Rugland Thulin tidlig hva hun må si til de ansatte og hvordan hun må forklare det. Det er ingen utvei. Likevel blir det mange tårer. De setter en krisestab på ni personer. Alle andre ansatte blir permittert. Et halvt år senere innser hun at kuttene ikke er nok. 20 ansatte må sies opp. Mange har lang fartstid. For sluttkundene deres, restauranter og hoteller, handler det om å overleve. Om de gjør det, blir ikke å skaffe seg nye tallerkener det første de vil tenke på.