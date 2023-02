Fastedronning Marit Kolby: – Jeg tror folk er lei av å telle kalorier – Du må ikke forveksle sult med kjedsomhet og dårlig konsentrasjon, sier ernæringsbiolog Marit Kolby. Hun har skapt en fastebølge.

De fleste av oss lever en anonym tilværelse. Det gjorde også Marit Kolby. For tre år siden syklet hun til og fra jobben som høyskolelektor og forsker uten at noen stirret litt for lenge på henne. Hun kunne bruke flere kvelder på det hun mente var et hardtslående debattinnlegg om kosthold og helse, men ingen ble begeistret eller opprørt da det var publisert. Hun hørte i hvert fall ingenting.

I dag har 47-åringen måttet skaffe seg hemmelig telefonnummer. Hver eneste gang hun legger ut et innlegg i sosiale medier, strømmer meldingene inn.