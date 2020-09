Ekteparet ivrer for at flere skal oppleve det gode livet på Nesflaten

Naturen har ikke bare gitt Nesflaten kraft, men også unik arkitektur. Og et ektepar som ivrer for at flere skal oppleve det gode livet.

Les mer: Nesflaten ligger som en arkitektonisk åpenbaring i et tradisjonelt skogs- og jordbrukslandskap. Bak bygda slynger Brattlandsdalen seg, foran ligger innsjøen, på sidene noen spredte gårder og jorder, men mest tett skog. Fra fjelltoppen Nipe, 707 meter opp, ser han nåtid, men også fortid, som var deler av bygda kapslet inn i en tidsboble, mer nøyaktig; tidlig 1960-tall.