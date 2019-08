Han ble milliardær på porno: – Skulle jeg levd på nytt igjen, ville jeg ikke gjort noe annerledes

Saken ble først publisert hos Aftenposten 30. juni 2019.

– Kaffe? roper Leif Hagen fra kjøkkenet.

– Ja, takk! svarer vi fra stuen.

– Skal den være like svart som sjelen min?

Han ser eldre ut, og virker mye mindre enn sist vi så ham. Men «Porno-Hagen» er definitivt til å kjenne igjen fra bildene på 1970- og 80-tallet.

Fremdeles solbrun som en Thailand-turist. Tennene lyser fortsatt snøhvite.

Tunge gullkjeder og ringer kjemper om oppmerksomheten. Skjorten med tigermønster er på vidt gap i halsen.

En gang ble Leif Aage Hagen kalt Norges svar på Hugh Hefner. Gjennom fire tiår hadde han Nordens største pornoimperium, med forretninger og bladforlag. Nå beveger han seg med stive ben fra kjøkkenet og over til stuen.

I flere uker har han strittet imot, men til slutt ga han etter. Hagen inviterer for aller første gang til sitt svenske eksil. I den fornemme delen av Tyresö, ut mot skjærgården, i en villa på nesten 300 kvadratmeter, lever han sitt tilbaketrukne pensjonistliv.

– Fire radio- og TV-stasjoner har også vært på meg. Andre vil skrive bøker, forteller han med strålebehandlet raspestemme.

– Jeg må være veldig ettertraktet om dagen.

Men Porno-Hagen var ikke død

Googler du «Leif Hagen», kan du få opp ordet død etter navnet hans.

Død fordi han ifølge seg selv kunne drikke opp mot fire-fem flasker sprit og inhalere 140 sigaretter om dagen.

Død fordi en lege sa rett ut at han ikke ville overleve en slik «livsappetitt».

Og død fordi han i 1987 ble fradømt retten til å drive næringsvirksomhet i Norge i tilsammen ti år.

Salg av pornografi var forbudt i Norge, men Hagen omsatte blader og filmer åpent over disk. Helt til politiet en iskald januardag i 1979 kom på ikke-annonsert besøk. 30.000 filmer og flere hundre tusen blader ble beslaglagt i to Oslo-forretninger.

Dagen etter var hyllene fylt opp igjen.

I 1982 var det på’n igjen. Ny razzia. Nye beslag. Og enda strengere straff. Den trassige pornoforhandleren fikk ny millionbot, halvannet års fengselsstraff på Ullersmo og ble fradømt retten til å drive næringsvirksomhet i fem år.

– Jeg fikk delvis beskjed om at jeg måtte flytte utenlands eller bli uføretrygdet. Det siste syntes jeg var litt tidlig, sier Hagen.

Butikkene i Oslo ble stengt, og i 1987 flyttet Hagen til Sverige. 44-åringen grunnla Scandinavian Publishing Group A/S og solgte flere pornoblader enn noen gang. Ikke bare i Norge, han tok også kontroll over det svenske markedet og var tungt inne både i Danmark og Polen.

Bjørneskinn i «Jaktrommet»

I dag bor han alene i det store huset i Tyresö, en snau times kjøretur utenfor Stockholm sentrum. Ingen kone. Ingen barn. Bare han og alle rommene.

Han er en engasjert guide. På gulvet i andre etasje ligger et bjørneskinn med hode og gaper.

– Dette skinnet lå jeg på en gang i tiden og ble fotografert, sier han og humrer.

Ved siden av ligger en brunbjørn, så en isbjørn, og fra veggen stirrer en utstoppet ugle på oss. «Jaktrommet» skal fornyes, forteller Hagen. Det er blitt for gammelt og umoderne, mener han.

77-åringen har planer for hele huset. Alt interiør er under kontinuerlig vurdering. Mye kan forsvinne ut av huset for godt. Bortsett fra pyntegjenstandene med alkohol i. De står på hellig hylleplass i flere rom.

En krystallskulptur inneholder rådyr konjakk. En telefon med tallskive skvalper i edel whisky. Og rister du på et Concorde-fly, så klukker det i brandy.

Hvis han har en hobby, så er det å spare på ting med alkohol i.

– Jeg har også en leilighet hjemme i Norge, på Stovner, og der har jeg enda flere.

Bena svikter, men gambler høyt

Pensjonisten går videre innover i huset med rosa crocs. Han klager over ben som verker, og stokken er alltid med når han går.

Som oftest kjører han bil. Forbi Tyresö slott og bort til butikksenteret. Fra parkeringsplassen rusler han inn i spillkiosken og svir av betydelige beløp på trav og andre spill.

– Jeg ryker vel på «en mill.» i året, for nå er det jaggu lenge siden jeg har vunnet noe.

Han åpner døren inn til soverommet sitt.

– Her sover jeg. I hvert fall mye mer enn før!

Kanskje er det en tilfeldighet, men noe av det første vi får øye på, er pornobladet i vinduskarmen. Og på nattbordet ligger ytterligere noen eksemplarer. Mange ville sikkert ha bøyd hodet i skam over å ha blitt «fersket» slik, men Hagen bare ler.

For hva hadde han vært uten pornografien?

Skoletaperen som ble storselger

Da Leif Hagen fra Bjølsendumpa ved Akerselva var ferdig med folkeskolen på slutten av 50-tallet, tente han og noen kamerater bål. Den ordblinde gutten lot papirer og karakterer fra syv års skolegang bli slukt av flammene.

– Det eneste faget jeg utmerket meg i var å skulke, sier Hagen.

Han husker ikke lenger hvorfor det ble porno, men i et mørkt kjellerlokale i Trondheimsveien startet han salget for 45 år siden.

Norge var et land med én TV-kanal, og internett lå flere tiår frem i tid.

I USA hadde magasinet Playboy vokst seg stor siden 1950-tallet. Pornoen hadde i tillegg nådd Europa, og i land som Tyskland, Nederland og Danmark var «alt» tillatt.

Hagen stablet Norges første pornoblad, Aktuelt 76 (senere Aktuell Rapport), på bena. Gjennom helsides annonser reklamerte han for sex-produkter i eget blad. Vibratorer og dildoer ble solgt på postordre, mens pornoblader og sexfilmer ble smuglet inn fra Tyskland og Danmark og solgt videre i Norge, ifølge Hagen.

– Porno var i grunnen noe jeg sto for, men først og fremst var businessen lønnsom. Det gikk som hakka møkk.

Passet perfekt inn i fiendebildet

Over hele Norge utløste Hagens hardpornoblader følelser. Noen lot seg pirre, andre var opprørte og sjokkerte. Kvinneaktivistene sa høyt og tydelig fra at porno var kvinnefiendtlig og nedverdigende. Flere ganger ble Hagen anmeldt for ærekrenkelser av den radikalfeministiske organisasjonen Kvinnefronten.

Raseriet mot Hagen utløste organisert bålbrenning av pornoblader og hærverk mot butikkene hans. Og en natt ble butikklokalene i Trondheimsveien påtent. Skadene var betydelige.

I en kontorskuff leter han frem to svart-hvitt-bilder som viser svidde fasttelefoner og nedbrente møbler.

– Men dagen etter var butikken åpen. Filminnpakninger var brannskadet i kantene, men vi solgte like mange som før og til full pris. Jeg vil se den butikken som kan gjøre det samme i dag, sier han tydelig stolt.

Pornomotstanderne kalte han «åndshorer» og «møkkakvinnfolk», vel vitende om at alt bråket var verdifull oppmerksomhet for salget.

– Var du oppriktig forbannet, eller var det mest et spill for galleriet?

– Nei, jeg syntes det var gøy. Jeg havnet i flere interessante debatter, men måtte også løpe fra et demonstrasjonstog.

Pornoforhandleren vanket fast på Hotel Bristol i Oslo. Han tok alltid drosje, og en ettermiddag da han skulle gå ut av bilen, gikk det tilfeldigvis et demonstrasjonstog forbi. Hagen forteller at han plutselig så paroler som «Knus Porno-Hagen».

– Jeg hørte flere av dem rope: Der er’n! Jeg har aldri kommet meg så raskt inn på Bristol.

Edru, men betaler for helsen nå

I den romslige stuen på Tyresö tar han seg god tid til å fortelle. Han er edru. Rolig. Han bruker ikke banneord lenger. Og jo lenger ut i samtalen vi kommer, jo bedre virker hukommelsen. Men ordene må presses ut. Alt går sakte, og etter halvannen time begynner stemmen å pipe. Surklelyder i halsen skyldes en kreftoperasjon. Senere i uken skal han til lege i Norge for å kontrollere stemme, hjerte og verkende ben.

– Jeg er med i et forskningsprogram, der de samler på alt som er gærent med meg, sier han – og konkluderer:

– Jeg må betale prisen nå.

Flere flasker brennevin var vanlig på en dag, hevder han. Og sigarettene? Han kunne blåse bort syv 20-pakninger om dagen. Hos advokaten hans, Alf Nordhus, også han en kjent storrøyker, ble det alltid satt frem ekstra askebegre når Hagen kom.

Til slutt fikk han dødsdommen.

«Vi kan ikke gjøre noe med deg», sa legen på Ullevål. Jeg forlot sykehuset med hovne ben i sykehustøfler. Dro til kontoret og drev butikken videre.

– Sluttet du å drikke?

– Ikke helt, men det ble ikke de mengdene. I dag tar jeg kun en sjelden drink. Røyken er jeg ferdig med for lengst.

Har svidd av enorme beløp

Pornobusinessen fylte opp kassaapparatene i Trondheimsveien på 70-tallet. Lommeboken til Hagen ble stappet som en pølse, men seddelbunkene forsvant raskt ut igjen.

– Jeg var flink til å tjene penger, men ikke like flink til å holde rede på dem. Noen av dem jeg hadde med meg var også litt for flinke med pengene mine. Jeg har tapt mye på grunn av dem. Det var folk som investerte og hadde håpløse regnskaper, sier han.

Pornomesser i Tyskland og Nederland var en viktig del av jobben. En gang hadde han ansvaret for et følge på 15–20 personer til Amsterdam.

– Vi hadde et forbruk som ikke lignet noe som helst. Regningen kom på 700.000 kroner, som på den tiden var skyhøyt, hevder han og forklarer:

– Jeg hadde leid et helt horehus med svømmebasseng og alt som hørte med.

En annen gang han hadde vært på reise i Europa, fikk han seg en overraskelse i etterkant.

– Tre måneder senere, fant jeg ut at jeg hadde vært i Paris også.

Kontrollerte pornomarkedet i Norden

Etter flyttingen til Sverige i 1987, solgte Hagen over en halv million eksemplarer i året av bladene Cats, Aktuell Rapport og Alle Menn på det norske markedet. Den mediesky nordmannen føk inn som nummer 182 på listen over Sveriges rikeste personer i 1992, med en formue på over 100 millioner svenske kroner.

– Jeg turte det ingen andre turte. Jeg var banebrytende i det jeg drev med og den første, sier Hagen.

Overfor Aftenposten anslår han å ha tjent et sted mellom 1 og 2 milliarder kroner. Før salget stupte, internett tok over og regnskapstallene ble blodrøde utover på 2000-tallet.

I 2008 trakk han seg helt ut av Scandinavian Publishing Group A/S. I dag står Hagen oppført med en formue på «kun» tre millioner kroner.

– Jeg hadde tjent de pengene jeg skulle og hadde en del uærlige folk rundt meg. Så jeg tenkte at nå selger jeg hele dritten.

Siden har han levd et tilbaketrukket liv fra både business og resten av verden.

– Med ben og rygg som er vonde, og Viagra som ikke virker, er det ikke noe gøy lenger.

– Savner du det som var?

– Ja, er du gæren. Da var det full fart fra morgen til kveld. Jeg kunne jobbe om dagen og drikke om natten. Og jeg hadde aldri noen problemer med damer. De var mer enn villige.

– Men du ble ingen familiemann?

– Nei da, det beit ikke på meg.

Ville ikke gjort noe annerledes

Hagen rusler ut på terrassen. Den har nylagt teakgulv, med en liten karpedam nedfelt. Herfra kan han se utover fjorden Kalvfjärden, som fører ut til åpent hav.

– Hender det at du sitter her og mimrer over alt du har gjort?

– Nei, i bunn og grunn ikke, men skulle jeg levd på nytt, ville jeg ikke gjort noe annerledes.

– Du ville ikke ha kvittet deg med «Porno-Hagen»-stempelet?

– Det bryr jeg meg ikke noe om. Jeg var jo størst, penest og vakrest. Det sa i hvert fall lommeboken. Haha!

– Du er ikke så opptatt av ettermælet ditt?

– Nei, da. Alle havner til slutt i jorden. Ferdig med det.

– Men er det ikke noe du ville ha gjort annerledes?

– Nei. Jo, forresten. Hadde jeg visst det jeg vet nå, så hadde jeg drukket like mye brennevin, men lagt inn to fridager i løpet av uken. Å drikke syv dager i uken ble for mye.

* * *

Ned skråningen på naturtomten fører en steintrapp bort til Hagens private brygge og sandstrand. Det tar bare noen minutter å gå, men Leif Hagen setter seg inn i sin Mercedes-Benz E280 CDI 4Matic og kjører de få meterne bort dit.

Det er prisen for pornoen.