Vinskolen: Gammel krok

Med sommerens hetebølger, fikk vinverdenen bekreftet det vi allerede vet: Eldst er best.

Det må ha sett idiotisk ut da jeg knelte ned foran vinstokken. Men det kjentes som et høytidelig øyeblikk. Som om jeg hadde fått innvilget audiens hos dronningen. Foran meg sto en av verdens aller eldste vinstokker. Knudrete og seig. Krokete i sine nær hundre år gamle grener. Bladene samlet seg som en liten krone rundt stammen. Barossa i Australia er kjent for sine vinstokker med spesielt lange, levde liv. Nå børstet jeg rød jord fra knærne, snuste inn duften fra eukalyptustrærne som anget langs vinmarken, og knipset et siste bilde til minne.

I en verden som intenst hyller ungdommelighet, er det innimellom fint å vite at det er motsatt i vinverdenen. Der gjelder tommelfingerregelen «eldst er best». Fra en vinranke plantes, går det ofte fire-fem år før den bærer frukt som kan brukes i produksjon. I den neste fasen handler det ofte om å begrense både blader og drueklaser.

