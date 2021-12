Fastlege: Derfor er «EU-kontroll» av helsen ikke en god idé Nei, du kan ikke bare få den henvisningen eller det MR-bildet du vil ha. Fastlege Morten Munkvik forklarer hvorfor det ikke er bra for verken deg eller samfunnet.

Morten Munkvik

Fastlege på Stavanger Medisinske senter. Spesialist i allmennmedisin, med doktorgrad i skjelettmuskelfunksjon og hjertesvikt. Medisinsk ansvarlig for Stavanger Oilers. Har veilederstilling i Legeforeningen og stilling som 1.-amanuensis ved Universitetet i Stavanger. Er legen i NRK-podkasten «Radiolegen». I 2020 ble han tildelt Løvetannprisen av Legeforeningen for «den helhetlige innsatsen han har gjort for allmennlegefaget».

Fastlegeordningen er i krise!

Vi har hørt mye om fastlegenes situasjon i det siste. Legene rømmer yrket, fordi det er så travelt og frustrerende. Resultatet er at rundt 134.000 nordmenn står uten fastlege, og tallet øker. De må i stedet benytte seg av vikarer, eller mer kostbare, private helsetjenester og nettleger.

Fastlege Morten Munkvik har engasjert seg mye i fastlegenes situasjon. Han har skrevet kronikker og debattinnlegg, og uttalt seg mye i mediene om for eksempel alt merarbeidet fraværsgrensene i videregående skole har ført med seg.