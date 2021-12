Siste liten-liste fra Ingvild Tennfjord

Med utgangspunkt i polet på Vennesla, har jeg laget en siste-liten-huskelapp for alle med høy puls og dårlig samvittighet. Om ikke annet, redder du romjulen og nyttårshelgen.

Det verste er at de er så intenst selvtilfredse. Alle disse som var ferdige med julegavene i november. Som pynter pakker med grankvister og blanke kuler. Som har pusset penskoene. Sløyfer i håret på ungene. Parfyme til toalettene. Jeg vet, og du vet, at alle burde vært ute i bedre tid. Egentlig er det pinlig sent ikke å være ferdig med julehandelen. Selv har jeg i ukevis prediket at du ikke har noe på Vinmonopolet å gjøre etter 15. desember. Men så kommer livet og tar oss. U-svingene. Motbakkene. Nok moralisme og pekefinger nå. Her er redningsplanken for deg som holder på å klikke av stress. Du rekker det. Seks smaker som står i hyllene, også på knøttsmå pol.

Hvorfor Vennesla?

Alle pol er sortert etter størrelse og sortiment. De største polene kalles kategori 6. Du finner dem i store byer. Velfylte hyller og imponerende utvalg. Kjekt for alle dem som handler på Aker brygge, for jeg er helt sikker på at du finner glitrende viner til pinnekjøtt der. Men hva med alle dere andre? Som bor på små steder? Som lar bilen gå på tomgang, mens dere raider det mikroskopiske vinmonopolet på Flå? Skal du ha en sjans til å komme i mål på kort tid, trenger vi realistiske rammer. Vennesla har et pol i kategori 3. Nøysomt utvalg, med enkelte perler innimellom. De skal du få slå kloa i. Her er hva jeg har tenkt.