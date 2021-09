Aslag Haugen har fylt 60. Frontfiguren i Hellbillies er fylt 60 år. Aslag Haugen tror fortsatt han har til gode å skrive sine beste låter.

– Hva skal jeg si? Jeg kjenner ikke mye på alderen annet enn at det dukker opp ting som jeg ikke har tenkt på før. Du blir jo klar over at du har snudd vinylen, at du har begynt å spille på andre siden.

– Du er på B-siden?

– Ja, men sånn er det jo bare.