To unge kvinner. To ulike historier. Én fellesnevner: De tok tidlig mye ansvar. De unge voksne

Barn skal være barn. Bekymringsløse og lekende. Barndommen skal være fri. Et barn skal ikke ligge søvnløs og bekymre seg for en ruset mor eller en syk lillesøster. Et barn skal ikke oppdra sine yngre søsken, sørge for at det er mat i kjøleskapet eller dekke over for naboens spørrende blikk.

Men slik er det mange barn som har det. Familiære kriser av ulike slag fører til at stort ansvar hviler på tusenvis av norske barneskuldre. Noen kommer styrket ut av det, andre påføres mentale sår og traumer. De er unge pårørende. Vi har møtt to av dem. Sofie og Malin. Dette er deres historier.