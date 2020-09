Torgeir (62) rodde fra Sognefjorden til Stavanger istedenfor å kjøre

De fleste ville nok heller valgt åtte timer i bil enn åtte dager i robåt for å komme seg hjem fra hytta. Så angret Torgeir Sognnes seg også litt da han skulle krysse Sognefjorden for første gang. Halvveis over fjorden ville han helst ro tilbake til hytta.