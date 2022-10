Psykolog Frode Thuen: Hun får ikke sex

Mannen er uinteressert i sex og nærhet. Kan hun bli i forholdet?

Frode Thuen

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Jeg elsker min mann og håper det skal bli oss for alltid. Samtidig er det skremmende å tenke på å leve videre med en aseksuell mann uten interesse for erotikk. Minst like skremmende er det å tenke på å bli alenemor for mindreårige barn parallelt med at jeg lever et hektisk karriereliv.

Min mann er en fabelaktig far, stefar og «husfar». Men han jobber mye, ofte på kvelder og i ferier, og han føler seg stadig bakpå. Tidligere gjorde dette at jeg følte meg sjalu og ensom, men akkurat det har bedret seg da jeg selv etter hvert har begynt å jobbe mye.

De første årene var han slank og godt trent, og vi hadde et fabelaktig sexliv. Men med tiden har han blitt overvektig, og sexlivet har sakte forsvunnet – noe han aldri har villet snakke om. Selv mener jeg at vi bør forplikte oss til å ta vare på erotikken, akkurat som man forplikter seg til å være trofast.

Gratispassasjer

Han føler for øvrig at han drar mye av lasset alene når det gjelder økonomi og hus og hage. For selv om jeg bidrar aktivt og mener vi har en OK arbeidsfordeling, synes nok han at jeg er gratispassasjer. Men når det gjelder kjæresteforholdet vårt, føler jeg at han har inntatt passasjerrollen. Det er jeg som introduserer bøker og podkaster om sex og samliv, jeg som tar initiativ til kjærestekvelder og -helger. Han blir som oftest med på det jeg foreslår, men jeg er lei av å være eneste initiativtager.

Noen ganger når jeg tar initiativ, reagerer han dessuten med å trekke seg mer unna. Da kan jeg bli både masete og redd. Så føler han seg kritisert og krenket og hevder at jeg ikke forstår hans behov, og jeg opplever å få kjeft heller enn bekreftelse. Det ender med at vi begge føler oss mislykket. Slik er manglende prioritering av samlivet blitt et tilbakevendende tema for krangler i forholdet vårt.

Redd for å bli utro

Siden jeg ikke får noe sex, trenger jeg i alle fall ord, blikk, berøring og romantisk tid. Jeg vil for eksempel at vi går og legger oss til samme tid, og at han slutter å bruke travelhet som unnskyldning for mangel på nærhet og initiativ. Jeg forteller ham også at jeg er redd for å bli forelsket eller utro, men uten at det vekker frykt eller skjerping fra hans side. Han blir heller aldri sjalu på meg, selv om jeg ser bra ut og virker attraktiv på andre menn. Han vet da også at jeg ikke orker å skilles.

Jeg vet at heller ikke han ønsker å bli skilt. Og jeg vet at han ikke er forelsket i noen andre. Det faktum at han er der, og betaler og bidrar mye, burde være et bevis på hans kjærlighet til meg – sier han selv. Jeg forklarer imidlertid at jeg også trenger begjær, intimitet og kjærestetid. Men det er kanskje ikke noe man bare kan kreve?

Mine udekkede behov gjør meg like fullt sårbar, og jeg skulle så inderlig ønske at han ga meg mer erotisk og romantisk oppmerksomhet. Hva tenker du – kan forholdet vårt reddes?



Psykolog Frode Thuen svarer: