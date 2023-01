Hedret med egen fjelltopp

I bisettelsen stupte redningshelikopteret ned over kista. Nå får Sindre Bø sin egen fjelltopp – 5380 meter over havet i Asia.

Ola Fintland Journalist

ALLER HELST skulle han selvsagt ha besteget fjellet selv, og på mange måter var han der – i tankene.

For de som tror på et liv etter døden, svever han kanskje der oppe et sted. Han likte seg iallfall nær skyene – både som fjellklatrer, redningsmann og friluftsentusiast.

Noen ganger sto han på en topp for første gang eller hang godt sikret i fjellsiden. Andre ganger var han festet til et seil høyt oppe i lufta. Slik brukte han vinden som motor – og lot naturkreftene dra ham fram og tilbake med ski på beina.

Som tidligere journalist i Stavanger Aftenblad var skriving en viktig del av livet. Seinere ble han universitetslektor på journalistutdanningen og en viktig del av fagmiljøet for samfunnssikkerhet på Universitetet i Stavanger. Bø spøkte ofte med at drømmen var å bli en gammel grinebiter i kordfløyelsdress – som skrev skarpe kronikker.

Men han rakk aldri å fylle 50 år – og døde 49 år gammel.

Da kista ble båret ut av Tjensvoll kapell, svevde Sea King-helikopteret over forsamlingen av familie og nære venner.

Som et siste farvel stupte helikopteret ned – før den flappende propellyden forsvant opp i den høye himmelen.

Sindre Bø 1971–2020.