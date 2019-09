Vistes vidunderlige verden

Torghandler Bertel Viste har mistet fingertuppen, byttet begge hoftene, kilt hodet mellom to fjøler, slått inn kjaken med ei sirkelsag og nesten fått en kran deisende over seg: – Jeg vet aldri når jeg skal slutte, for dette livet er altfor kjekt. Og nå er jeg på mitt absolutt beste!