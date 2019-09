Game of Scones

Britene nærmer seg stupet. Brexit er bare dager unna. Det kommer til å gå skikkelig galt. Alt kommer til å kollapse. Storbritannia er som en kjempestor bademadrass der noen snart drar ut proppen. Spørsmålet er hvordan vi skal redde britene i land. Vi skylder dem det. De reddet oss under krigen.

Det første som slår meg er ulltepper. I alle krisesituasjoner sender vi ulltepper. Er det krise i Sahara, sender vi varme ulltepper. Jeg har bak meg en tid i Sivilforsvaret. Der gikk det i ulltepper. Vi hadde store lagre av ulltepper. Hvis bomba falt, skulle vi dele ut ulltepper. Nå trenger britene ulltepper. Hva med en ullteppeaksjon, en luftbro med «Flyvende ulltepper»?

Du har sikkert lagt merke til de nymotens teppene som har sneket seg inn over alt ved katastrofer. De er gull eller sølvfarget og kalles overlevelsestepper. De kan umulig være like gode som ulltepper. Vi kan jo ikke sende noe som ser ut som gull eller sølv til britene. De vil føle seg latterliggjort. Nå sendes gull og sølv ut av landet. Da blir det feil å sende inn store flak av det samme som krisehjelp. Vi husker konvoiene som gikk fra britiske havner under krigen. Nå må vi sende konvoiene motsatt vei. Vi må gi britene det de trenger for å overleve. Jeg tenker selvsagt på bacon, bønner, scones og øl.

Det blir som å kjøre bil i full fart mot muren til Trump. Det går veldig greit helt til det ikke går greit lenger.

Det hender president Trump snakker sant. Det skjedde da i han i fullt alvor kalte britenes statsminister for Boris Jelsin. Freaudiansk glipp kalles det når vi sier det vi tenker, ikke det vi hadde tenkt å si. Jeg forstår godt hva Trump tenkte. Den russiske Boris var som kjekt ofte i ørska. Det er også den britiske Boris. Kanskje vi bør sende over noen av våre politikere som krisehjelp med konvoiene. De kan lære britiske politikere å snakke om vesentlige saker som bompenger og Abid Raja.

Britene går mot en knallhard Brexit. Det blir som å kjøre bil i full fart mot muren til Trump. Det går veldig greit helt til det ikke går greit lenger. Thomas Cook-konkursen blir som en krusning i et svømmebasseng. Jeg ser at nordmenn i UK bekymrer seg for oppholdstillatelsen. De kan trygt slappe av. Problemet blir ikke opphold. Problemet blir at de aldri slipper ut. Datasystemene stenger ned. Alt stenger ned. James Bond-filmene blir en halvtime lenger. Bond vil trenge en halvtime ekstra film bare på å komme seg over alle grensene.

Skottene blir de første som forstår alvoret. Hadrians mur kommer til å bli bygget opp igjen. The winter is helt klart comming på den engelske siden av muren. Det er skottene som sitter på gassen. Engelskmennene kommer til å fryse. Fotballkampene må spilles uten flomlys. Det bryter ut opptøyer. Folk på tribunen ser ingenting.

Vi nordmenn er flinke til å sende ting vi ikke vil ha til land som Romania og Ukraina. I framtiden bør heller disse hjelpesendingene gå til Storbritannia. Problemet er selvsagt å komme seg forbi de endeløse trailerkøene med norsk fisk som står og råtner i ferjehavnene.