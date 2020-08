Stavanger – i USA

Like øst for Stavanger, går Stavanger Road. En liten veistubbe på knappe 1500 meter leder til krysset der det en gang sto en hvit trekirke, den gamle Stavanger Lutheran Church. Veien er som det meste omringet av store åkre med mais og soyabønner. Foto: Lars Idar Waage

Et veikryss, ti hus og en kirke. Welcome to Stavanger, Illinois.