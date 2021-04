Jan T. Espedal 23-åringen skulle jobbet 11.000 fot over bakken nå. I stedet kjører han truck på Europris. Som første i familien, satset hun alt på å reise til Sør-Afrika for å studere. Nå har hun gitt opp jobbjakten.

Fem land. Fem unge voksne. Alle har fått livet satt på vent av pandemien. Vil krisen føre til en tapt generasjon?

Publisert: Nå nettopp

«Unge står overfor en rekke sjokk fra covid-19-krisen, noe som kan føre til at det oppstår en «generasjon nedstengning»».

Advarselen kom allerede for ett år siden fra Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO).

Særlig for de unge rammer krisen skjevt, ifølge ILO:

Ifølge en FN-undersøkelse har én av seks unge i alderen 18–29 år sluttet å jobbe siden pandemien startet.

Og selv om mange spår en økonomisk opptur så snart tilstrekkelig antall mennesker er vaksinert, er det mye som tyder på at unge voksne vil fortsette å bære med seg såkalte «arr-effekter» i mange år fremover.

En rekke studier har vist at de som ble ferdig med å studere rundt finanskrisen i 2008, måtte regne med dårligere lønn i opptil ti år etter at de gikk ut av universitetet.

Hvordan rammes Generasjon korona? Ett år etter at verden stengte ned har A-magasinet møtt fem unge voksne fra ulike deler av verden. Felles for dem alle er at planer og drømmer er satt på vent.