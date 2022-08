Skaff deg en levende skulptur!

Du trenger ikke en stor hage for å plante et tre. Det holder lenge med en krukke.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Like etter at pandemien brøt ut, anbefalte islandske myndigheter befolkningen å klemme et tre for å hente trøst. I Japan er skogbading blitt et fenomen. Du kan gjerne smile av det, men ikke undervurder hva trær kan gjøre med både deg og uterommet ditt.