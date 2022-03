Å steke risen litt for lenge, kan faktisk bli skikkelig god mat

Ikke la risen bli brent i bunnen av kjelen. Jo – forresten. Gjør det!

For mange år siden skulle jeg lage stekt ris og glemte pannen litt for lenge på ganske svak varme. I bunnen av pannen fant jeg noen deilige, karamelliserte flak. Alle land med riskultur har en til to retter som får frem en slik skorpe i bunnen av gryten. Persiske tahdig er en slik rett. Den er tricky å få til på et serveringssted og er forbeholdt de heldige som samles rundt risgryten privat. Når risen vendes over på et fat, dukker den deilige, sprø skorpen frem, og duften av safran og nøttaktig basmatiris brer seg.