Partneren har vært utro med en kollega, men vil ikke bytte jobb. Hvordan kan ektefellen stole på at forholdet er over?

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Mange er utro med en kollega, noe som dessverre også har skjedd i vårt tilfelle. Min partner har i lang tid prioritert jobb fremfor samliv, noe jeg har opplevd som et slags svik. Etter hvert ble jeg nok mer og mer avvisende til å engasjere meg, lytte og bekrefte jobbrelaterte problemstillinger. Kanskje opplevdes det som et svik fra meg.

En kollega som åpenbart var svært interessert i å ha lange, engasjerende samtaler, og som stadig sendte meldinger (som senere ble slettet) og e-poster, kom derfor inn som en tredjepart i forholdet vårt. Antagelig var dette kjærkomment og dekket et behov hos min partner. Etter hvert ble jeg behandlet som luft og med forakt.

Tre slags utroskap

Det har slått meg at det finnes lite litteratur om dette fenomenet, som innebærer en slags «intellektuell utroskap». Kanskje kan det sammenlignes med tilfeller hvor partneren savner kunnskap eller interesser hos sin mann/kone for å kunne diskutere for eksempel kunst, litteratur, politikk eller historie. Jeg har ellers lest om begrepene impulsiv, forsettlig og overlagt utroskap. I vårt tilfelle viste det seg først å være impulsiv sex på julebord og mange måneder senere, svært overlagt og planlagt.

Informasjonen jeg har fått, er at det er et ikke-emosjonelt, kollegialt og intellektuelt forhold. I tillegg til at det har forekommet overlagt, seksuell utroskap. Men dette er det vanskelig å tro på.

Fordi det er mye bra i vårt forhold – både kjærlighet og felles barn, blant annet – ønsker begge å finne tilbake til hverandre. Faglitteratur om utroskap understreker viktigheten av å avslutte all kontakt med «inntrengeren». Da slipper den bedratte part stadig å bli minnet om vedkommende.

Ingen vil slutte i jobben

Problemet mitt er at selv om kontakten deres nå er på et minimum – de drar ikke på samme seminarer og hoteller, de unngår unødige, fysiske møter og snakker ikke sammen mange timer i uken – så fortsetter de å jobbe sammen. Begge hevder at de ikke kan slutte i jobben, og at dette er den enste løsningen. Jeg er usikker på hvor lenge jeg orker å stå i denne situasjonen, hvor jeg stadig blir minnet på forholdet. Jeg er redd for at det skal skje noe igjen.

Jeg skulle gjerne hatt noen betraktninger, erfaringer og kunnskaper omkring denne kombinasjonen av utroskap. Forekomsten av slike forhold må jo være stor? Og ikke minst: Hva er det vanlig å gjøre når partneren har vært utro med en kollega, og man vil forsøke å redde ekteskapet, samtidig som de to insisterer på fortsatt å jobbe sammen?