Generasjon Uro

En ny studie fra Oslo Nye Høyskole viser at 1 av 5 ungdommer har et problematisk forhold til mat, kropp og spising.

Publisert: Publisert: 1. juni

Antall unge jenter med spiseforstyrrelser økte også dramatisk under pandemien.

Så mye at Folkehelseinstituttet betegner sykdommen som et folkehelseproblem for jenter i aldersgruppen 13–16 år.

KRISTIN var 13 år da hun sluttet å spise.

For KATRINE ble mat en måte å håndtere livet på.

Det eneste som hjalp MARTE var å trene på tom mage.

Det begynte med vonde følelser i tenårene. Gradvis ble de fanget av en spiseforstyrrelse. En sykdom som stjal flere år av livene deres.

Dette er DERES HISTORIER.