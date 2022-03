Vilma (91) putter som Viktor Hovland – Golf er for alle, sier 91 år gamle Vilma fra Stavanger. På siste hullet sender hun av gårde en putt som golfproffen Viktor Hovland ville vært stolt av.

Publisert: Publisert: For mindre enn 1 time siden

– Ett hull igjen.

– Ja, det går unna, sier Vilma.

91-åringen har akkurat fullført de åtte første hullene på golfbanen ved Solastranden.

Like før er hun litt for hard på hånden og sender ballen et godt stykke forbi flagget.

– Du er altfor sterk.

– Det må være tranen, fleiper Vilma tilbake.