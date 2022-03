Pølse i brød til frokost? Denne oppskriften er for god til ikke å prøves.

Det beste fra to verdener. Gjerne til frokost.

En god frokost utenfor huset er ikke hverdagskost i dette landet, men for et par år siden inntok jeg morgenmaten min på et lite, nyåpnet sted. Ved siden av egget, den stekte tomaten og spekematen lå det et vidunderlig lite bakverk fylt med saltmat. Det satte standarden for nettopp denne retten. I wienderdeigen som lå rundt kjøttmaten, var det mengder av kjærlighet, tid og smør. Innmaten var det beste byen kunne by på i pølseveien.

Stedet finnes ikke lenger, men pølserullene lever videre på mitt kjøkken. Man kan lage pølseruller av briochedeig eller butterdeig, men wienerdeig er det beste. Dette er en kombinasjon av gjærdeig og butterdeig, den samme som vi bruker til croissant og wienerbrød. Det er lettere å finne gode pølser i Norge enn ferdig wienerdeig, så skal du lage denne retten, bør du konsentrere deg om innpakningen. Du kan heller kjøpe det som skal være inni. Men husk at pølsene må være rå og av så god kvalitet som mulig. Finner du ikke det i butikken, så finner du en enkel oppskrift litt lenger nede i saken. Ha en deilig, smørfylt frokost!

Sausage rolls eller pølseruller på godt norsk.