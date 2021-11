Vintips: Friskt og deilig til fjordens eksklu­sive skalldyr

Vi er inne i sluttspurten på den korte sesongen hvor det er lov å fiske etter havets kardinal. Men det er ikke alltid like enkelt å finne ut hvor hummeren bor. Har du først funnet den, er det heldigvis veldig lett å finne vin som passer.

Hummeren er en luring. Uansett hvor mye godt modnet makrell du tilbyr, og hvor flink du har vært til å analysere bunnforholdene, er det ingen garanti for at den lar seg lokke inn i teinene. Mange av oss har slukøret måttet innse at planen om et ekstravagant hummermåltid er erstattet av utsiktene til å spise en enslig sjøstjerne når teinene trekkes. Med en umiskjennelig odør av moden makrell hengende igjen i fryseren som en slags bonus.

Heldigvis går det an å få kjøpt de eksklusive skalldyrene om det er så som så med fiskelykken. Og når de først er i hus, er det en enkel sak å finne vinen som skal akkompagnere dette herremåltidet.