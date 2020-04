«Æger», krigens første offer

Drønnet fra Boforskanonene vekket folk både på Hundvåg og Tasta. De som hadde utsikt til fjorden, fikk se et syn som skremte et dypt alvor i dem: Midt ute i Byfjorden sendte jageren «Æger» granat etter granat inn i siden på et tysk lasteskip. Klokken var 07 om morgenen den 9. april 1940. Andre verdenskrig var kommet til Stavanger.