Foreldrekoden: Fortiden banker på Far trodde 14-åringen var ferdig med de gamle traumene. Han tok feil.

Alt har vært bra i flere år. Martine (14) og far har vært et fint team, og de gamle problemene så ut til å være historie. Men nå har alt skåret seg hjemme. Martine hører ikke lenger på faren sin, og nylig fikk han en telefon om at hun har røykt hasj. Far er sint og forvirret.

«Hvorfor nå?» spør han.

De fysiske omveltningene er store i tenåringstiden, men de psykologiske er enda større. Tenåringen skal finne sin identitet, seg selv. «Hvem er jeg i denne verdenen? Hva kan jeg gjøre, brukes til, vil noen ha meg?»

Det er svære spørsmål å bale med for en ungdom. Og de kommer selv om man ikke setter ord på dem, de ligger usagte inni en som en slags støy. For noen blir støyen bare en rytme som de fint kan bevege seg til i noen år. For andre blir den så høy at den overdøver alt.

Jeg skjønner at Martines far er overrasket. Det har vært så fint i noen år, sier han jo.

«Men hvordan var det før det?» spør jeg.