Tro, håp og ærlighet

Therese Egebakken er kjent for å være en som tør si flertallet imot. Men som tenåring hadde hun hemmeligheter som fikk henne til å tie. Da skyggene igjen begynte å true, bestemte hun seg for å fortelle alt.

EKSTREMIST, nazist, homofob.

En 70 år gammel mann i forkledning.

Mørkekvinne.

Therese Egebakken er blitt kalt alt sammen.

– Jeg kan skjønne at folk reagerer. Men de har gjerne bare lest en overskrift. Hadde de vært nysgjerrige på hvorfor jeg tenker som jeg gjør, ville de nok sett at jeg ikke er en ond person.

Så hvem er denne 24-åringen som mange blir så provosert av?