Psykolog Frode Thuen: Blir hun manipulert av kjæresten?

Han sier han har kjærlighet for henne, men at hun ofte gjør eller sier noe som ødelegger stemningen. Derfor vil han ikke si at han elsker henne.

Frode Thuen

Jeg er en dame i slutten av førtiårene, med tre barn. Jeg bor for meg selv, men har de senere årene vært sammen med en skilt mann, som på mange måter er fantastisk. Han ser bra ut og er smart og en herlig seksualpartner. Samtidig har vi noen alvorlige problemer.

Mens vi ennå var nokså nyetablerte, dro han på en hyttetur med sin ekskone. Han har ikke villet prate om det som skjedde der, enda han vet at det plager meg til vanvidd. Og det har formet forholdet vårt videre. Jeg har flere ganger tatt det opp, men får ikke noe ordentlig svar. Da ender det gjerne med at vi ikke prater sammen på en uke. For meg gjør det at jeg føler meg helt utenfor og ikke god nok for hans familie. Det har også gjort at jeg har vært mer distansert enn jeg ønsker, for jeg føler på at alle i hans familie vet noe som jeg burde visst.

Likevel har årene gått. Vi har hatt mange fine stunder sammen, selv om det er noe som ikke er som det skal være.

Les Frode Thuens svar lenger ned:

Han har aldri sagt at han elsker meg

Han viser det jo på andre måter, som å ordne på hus og sånt, men det gjør han også for mange andre. Når jeg har tatt dette opp, sier han at han har kjærlighet for meg, men at jeg ofte gjør eller sier noe som ødelegger stemningen, sånn at han ikke føler for å si at han elsker meg. Og så kommer det gjerne noe han mener er galt med meg, og da går jeg i kjelleren og tenker at det er meg det er noe feil med. Og det er det sikkert – jeg har innsett at jeg ikke er en person som noen vil bo sammen med eller elske på den måten som andre opplever. Når vi er sammen med andre, skryter han av hvor flink jeg er på alle områder. Og han skryter ofte til meg også. Men så drar han det ned med noe som overskygger rosen.

Jeg blir ikke bedt i familieselskaper som det ville være naturlig å invitere meg til. Når jeg tar det opp, er det jeg som er rar som forventer å bli bedt. Men han blir alltid invitert til min familie når det er selskap. Til sommeren skal ett av barna hans gifte seg. Dette er det blitt snakket om uten at jeg blir involvert. Jeg har prøvd å spørre ham om når bryllupet skal være, men da svarer han ikke, han bare snakker det bort. Så jeg sitter igjen og lurer på hvorfor jeg ikke blir bedt.

Vi har vært på en del ferier sammen og det kan være fint. Men med barna er det bare ugreit. Det ga jeg opp for flere år siden, etter en ferie der det eneste barna og jeg ville, var å komme oss vekk. Da var han ikke hyggelig. Ofte virker det som om han misliker barna mine. Han har hele tiden «mobbet» dem for å ha et for nært forhold til meg. Dette har pågått siden barna var små. Men jeg skal like hans barn og barnebarn.

Det er så sårt ikke å være bra nok og hele tiden lure på hvorfor det er slik. Dette har ført til at jeg unngår utbredt sosial kontakt privat, for jeg er redd for at andre skal se det han (og jeg) ser. Jeg har prøvd terapi, men det er for vanskelig å ta opp at jeg er en som ikke er verdt å like. Er vel redd for at det skal bekreftes fra flere hold.

Jeg har en jobb og venner som aldri ville trodd at jeg har slike tanker om meg selv. Så det jeg lurer på, er vel om dette har noe for seg? Har jeg kastet bort mine bra og attraktive år på ham? Jeg ser nå at selv om jeg har et bra utseende, er det nok noe med meg som gjør at ingen vil bo sammen med meg. Samtidig ser jeg at folk rundt meg finner sammen. Hvordan innfinner jeg meg med dette? Hvordan kan jeg endre meg for å møte hans ønsker om hvordan jeg skal være? Og er det noe håp for meg og denne mannen?

Psykolog Frode Thuen svarer: