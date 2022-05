Naturen som skattkammer

Hent deg et tre i skogen og ikke klipp plenen. Det er klimavennlig, det.

Kanskje er de blitt så selvsagte for oss at de er vanskelig å legge merke til. Den krokete furuen, bjørken, rognen eller bregnen. Få oppsøker naturen mer enn nordmenn. Og ikke rent få av oss svinger innom hagesenteret på vei hjem fra søndagsturen. Går vi over bekken etter vann?