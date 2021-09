Rasker du vanligvis med deg den samme vinen fra polhylla hver fredag? På tide å bli kjent med bestillingsutvalget.

Rasker du vanligvis med deg den samme vinen fra pol­hylla hver fre­dag? På tide å bli kjent med bestillings­utvalget

Vinene du finner i polets fysiske butikker, utgjør bare en liten del av det totale sortimentet. Og det er mange godbiter som skjuler seg i bestillingsutvalget.

Før var det kanskje forbundet med i overkant mye arbeid å gå inn i en fysisk butikk og bla i en tjukk katalog for å bestille noe man ikke fikk levert før flere dager senere. Men internettet og smarttelefonen har gjort det lett som en lek å bestille fra polets bestillingsutvalg, som har et vanvittig bredt utvalg sammenlignet med hva man finner i de fysiske butikkene.

Man kan bruke nettleseren eller appen, og plutselig er man inne i en nettbutikk med over 30.000 produkter fra hele verden, i alle prisklasser.

Det eneste minuset er at du må planlegge noen dager framover. Men la oss være ærlige: Fredag og lørdag ettermiddag er ikke akkurat det optimale tidspunktet å handle vin på, med mindre man setter pris på å stå i kø. Det er mye greiere å ordne det i fred og ro hjemmefra. Da øker også sjansene for at du får smakt noe nytt, i stedet for å ende opp med den samme flasken som sist helg.

Kanskje blir det en av disse?

Anbefalinger