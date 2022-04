Slik lærer du å gjenkjenne duft i vin

En verden av duft ligger bokstavelig talt foran nesetippen din. Slik trener du opp en av dine viktigste sanser.

La oss begynne med noe praktisk. Pust inn. Pust ut. Denne bevegelsen gjør du omtrent 24.000 ganger i døgnet. For hvert innpust trekkes duftmolekyler opp i nesen og videre opp til hjernen. Noen dufter registrerer du bevist. Men langt, langt de fleste enser du ikke.

Kanskje nettopp fordi mengden informasjon du trekker inn med hvert åndedrett er så stor, er det lett at luktesansen nærmest skrus av. Min interesse for biler, for eksempel, er lik null. Jeg ser dem, men registrerer knapt farge eller modell. Informasjonen lar jeg gli forbi fordi den er uviktig for meg.

Akkurat slik tror jeg svært mange av dere har det med duft. Nesen er «mutet». Duft blir metaforer. Du vet de finnes, men registrerer dem ikke egentlig.

Vekk sansen til live igjen

På nattbordet mitt nå ligger boken «Din femte sans», skrevet av Margit Walsø. Hun påpeker hvordan mange lukter har forsvunnet fra hverdagen vår. Vakuumpakket kjøtt. Umoden frukt på supermarkedene. Distanse til jordbruk og dyr. Walsø gikk grundig til verks for å vekke til live sin egen luktesans.

Jeg gjorde noe lignende da jeg begynte med vin i voksen alder. For å forstå vin, trenger du å analysere duft. Da er kjapp gjenkjennelse en forutsetning.