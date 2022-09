Slik takler Tale natteturnusen

10 timers nattevakt er over for sykepleier Tale Larsen. Mens folk flest er i ferd med å stå opp, skal hun hjem og legge seg klokken 7.15.

For sykepleier Tale Larsen hadde et liv med bare dagjobb blitt for ensformig. Men allerede som 25-åring merker hun hvordan turnusjobbing gir søvntrøbbel.

Elisabeth Bie Journalist

Sollyset har så vidt sagt god morgen. Gul-blå himmel er spettet med gullrosa skyer. Klokken er 06.45 en tirsdag i september. I mange hjem har vekkerklokken allerede ringt, og folk gjør seg klare til jobb, skole og barnehage.

For andre er arbeidsdagen snart slutt.

På avdelingen B2 for psykisk helse på Stavanger universitetssjukehus (SUS) er sykepleier Tale Larsen i ferd med å runde av sin ti timer lange nattevakt, den andre av tre i slengen. Når hun kommer til hovedinngangen for å åpne for oss, smiler hun blidt. Men ansiktet hennes er litt blekt og dratt av tretthet. Selv en sprek 25-åring merker kjøret etter en travel natt.

– Nattevakten er alltid travlest i starten, da pasientene fortsatt er våkne. Men denne vakten har vært travel hele natten, sier Tale.