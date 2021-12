Gratulerer/kondolerer

Da Christian Ottesen og Cecilia Vik satt på parkeringsplassen og googlet «begravelsesbyrå», haglet gratulasjonene inn. – Er dette en historie dere forteller med et smil om munnen eller med en klump i halsen? Historien kan oppsummeres med Dickens berømte «It was the best of times, it was the worst of times».

Ekte sommerdager er sjelden vare i Stavanger. Sånne uendelige, lyse dager der luften står stille og termometeret flørter med 30-grensen. Men dette var en sånn dag. Folk trakk ut til jærstrendene for å få luft og 18 grader lunket saltvann. I byen søkte folk etter skygge og de kalde drikkevarene.

Det var med andre ord en perfekt dag for en godt gravid kvinne fra Skudeneshavn å klatre opp stigen som ledet henne opp på taket til kjøpesenteret Amfi Madla i Stavanger. Vekteren hadde pekt henne i den retningen, det samme hadde kartet hun hadde fått utdelt. Cecilia er en kvinne med lette steg, men hun klatret tross alt for to. Magen, bekkenløsningen og alt som fulgte med, gjorde stegene opp den siste biten til en prøvelse.

Men da hun først hadde kommet så langt, ville det være for dumt å snu. Kartet Christian hadde tegnet, sa tydelig at hun skulle opp denne stigen og ut på taket. Da hun kikket over kanten, forsto hun at det var verdt strevet.

It was, som forfatteren Charles Dickens skrev, the best of times.

Cecilia fikk sitt Hollywood-øyeblikk på taket av kjøpesenteret Amfi Madla.

Fire bryllup og en gravferd

Cecilia drømte om Hollywood. Det er mange år siden nå, men Cecilia Vik fra Vik utenfor Skudeneshavn skulle til stjernene. Nå har hun tatt kanelbollene ut av ovnen og plassert fatet ved siden av en skål med sjokolade. Vi er i Stavanger, ganske mange mil fra de hvite bokstavene i åssiden i Los Angeles.

Stadig nye skåler med kalorier blir satt fram. Rundt beina til den tidligere Hollywood-drømmeren svinser Albert, en pomeranian på to og et halvt kilo. «Vår lille killer». I etasjen over oss jobber mormor Sissel hardt med å få Henrik til å sove. Foreløpig står det 1–0 til ettåringen, men mormor har ikke tenkt å gi seg uten kamp. Henrik er seig i kveld, men mormor er ingen nybegynner i faget.

I den hvite eneboligen er juletreet allerede på plass. Julesokker henger på peisen. Christian Ottesen pirker litt i kaloriene samboeren har satt fram og tygger litt på det første spørsmålet:

– Er dette en historie dere forteller med et smil om munnen eller med en klump i halsen?

Han kommer fram til at han forteller med et smil om munnen, men ikke uten et visst vemod. Ansiktet hans skal veksle ofte og raskt mellom store smil og latter til et alvor som får øyenbrynene til å trekke mot midten.

I løpet av ett år, sommeren 2019 til sommeren 2020, gikk plutselig livet hans på flybensin. Ting skjedde så sinnssykt fort. Gode ting, vonde ting. Historien kretser rundt Christian, moren Gro, samboeren Cecilia og Dickens berømte «It was the best of times, it was the worst of times».

Christian begynner å fortelle.