Trond-Viggo Torgersen: – Det virker som krenkemulighetene ikke har noen ende Trond-Viggo Torgersen har ingen planer om å bli en mild mann på sine eldre dager. Han har heller lyst å lage litt kødd.

En natt er forbi, og Bergen er seg selv lik. Tunge tåkeskyer omkranser Ulriken og Fløyen, Brann kan rykke ned, og taxisjåføren gir en kjapp innføring i byens historie, fra reformasjonen til den store bybrannen i 1916. Det var 70 år før Trond-Viggo Torgersen flyttet til byen.

– Trond-Viggo-en er blitt en god bergensmann, sier sjåføren og svinger bilen gjennom de trange gatene opp mot Sydneshaugen.

Her, like ved Johanneskirken og regnvåt brostein, bor doktor Torgersen i et lite trehus på tre etasjer, klemt mellom andre små bergenshus. Det tidligere barneombudet tar smilende imot, ikledd noe i spennet mellom joggebukse og stillongs, toppet med en svart genser.

– Dette er vårt mottagelsesområde. Skal jeg kle av deg? spør han.