Arne Kristoffersen rodde 3370 kilometer i en gammel trebåt. Det var ikke alltid like idyllisk som her, da han rodde inn til Hovudsundet.

Arne Kristoffersen sa opp jobben, solgte huset og satte seg i en liten robåt ved svenskegrensen. 128 dager og 3370 kilometer senere, nådde han Grense Jakobselv.

15. februar i år er det et par minusgrader i luften og is i havnebassenget ved Skjærhalden, lengst sør i Viken. Det blåser sørlig laber bris. Sørlendingen Arne Kristoffersen (39) har sort lue, gul tørrdrakt og blå redningsvest. Han har forberedt seg fysisk og psykisk til dette i et halvt år. Oppvarmingen fra Kristiansand til Skjærhalden er tilbakelagt. Nå skal han bare ro rett bort til Sverige først. Så kan eventyret hans begynne på ordentlig.