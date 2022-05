Foreldrekoden: Sannheten på bordet Du vil at barna skal spise sunt, men ender altfor ofte opp med å servere dem frossenpizza. Lyder det kjent?



Vi hadde sett for oss et familieliv med lange, gode frokoster og middager med smil og latter rundt bordet. I stedet fikk vi kaos. Barn med maur i rumpa, evig mas ved bordet, eggeplomme på svigermors duk. Og hvor ble det av all den sunne maten vi drømte om å lage til barna våre? På virkelighetens bord ble den ofte til posesupper, pizza og pølser.

Livet kan ikke detaljplanlegges, og slett ikke etter at man har fått barn. Så hvordan kan vi få til et sunt kosthold for familien?

«Kan ikke mat bare være mat?» spør en far oppgitt. Han er så inderlig lei av de daglige kampene rundt spisebordet hjemme. Han har en sønn som alltid har vært kresen og pirker i maten. Og en datter som spiser alt man setter foran henne og gråter over det hun ser i speilet. Når far oppmuntrer storebror til å spise, er det lillesøster som spiser.

Nå er far bekymret for lillesøsters vekt. Hvordan skal det gå med Miras helse og selvbilde når hun er «den tjukke jenta»?